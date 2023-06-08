Две воздушные цели сбиты системой ПВО на подлете к Белгороду

Вечером 8 июня над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Были сбиты две воздушные цели на подлете к областному центру. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили, - написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия находятся оперативные службы. Подворовой обход продолжается.