Осколки снарядов повредили газовую трубу в белгородском селе Новостроевка-Вторая

В результате обстрела есть повреждения на территории производственной базы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел ВСУ 8 июня попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. В результате атаки есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора.

- Осколками снарядов повредило газовую трубу. Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия обстрела, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.