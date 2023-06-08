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НовостиПолитика8 июня 2023 16:52

Осколки снарядов повредили газовую трубу в белгородском селе Новостроевка-Вторая

Аварийные службы устраняют последствия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела есть повреждения на территории производственной базы.

В результате обстрела есть повреждения на территории производственной базы.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел ВСУ 8 июня попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. В результате атаки есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора.

- Осколками снарядов повредило газовую трубу. Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия обстрела, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.