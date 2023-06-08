В Белгородской области из-за обстрелов могут не открыть два медучреждения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Два объекта здравоохранения в Белгородской области не сдадут из-за продолжающихся обстрелов в регионе. Речь идет о медучреждениях в селах Устинка и Белянка Шебекинского горокруга. Они попали в зону риска, строительные работы там приостановлены. Об этом во время сегодняшнего брифинга рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

По словам главы регионального Минздрава, работы на остальных объектах должны завершиться 30 июня. Так, на сегодняшний день 17 учреждений уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, три объекта на рассмотрении в лицензионном отделе, остальные — на стадии получения документов в Роспотребнадзоре.