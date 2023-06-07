Еще одно уголовное дело завели в отношении экс-главы Вейделевского района Белгородской области Анатолия Тарасенко

В ходе совместной работы сотрудников УФСБ России Белгородской области, региональных СУ СКР и УМВД России стал известен дополнительный эпизод в уголовном деле бывшего главы администрации Вейделевского района Анатолия Тарасенко. Речь о ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С апреля 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый при организации общественных мероприятий и праздников на территории Вейделевского района обязал руководство одной из строительных организаций перечислить не менее 230 тысяч рублей в благотворительный фонд, которые были израсходованы на нужды администрации. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до четырех лет лишения свободы.