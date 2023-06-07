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НовостиОбщество7 июня 2023 16:20

Дожди и грозы при +28 градусах ожидаются в Белгородской области 8 июня 2023

Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду
Алексей СЕРГУНИН
В Белгороде ночью 11-13 градусов выше ноля, днем от +24 до +26 градусов.

В Белгороде ночью 11-13 градусов выше ноля, днем от +24 до +26 градусов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 8 июня, на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем от +23 до +28 градусов. В Белгороде ночью 11-13 градусов выше ноля, днем от +24 до +26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, что в тёплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

Водителям рекомендуют перед поездкой проверять техническое состояние машины. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.