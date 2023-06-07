Школу и Дом культуры повредили после обстрела со стороны Украины белгородского села Графовки 7 июня 2023

Сегодня, 7 июня, ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома - повреждены хозпостройка и забор.

По словам Вячеслава Владимировича, осколками посечены фасады и окна еще двух частных домов. Оперативные службы работают на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 4 июня вооруженные силы РФ нанесли артиллерийский удар по ДРГ ВСУ в Новой Таволжанке.