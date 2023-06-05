Для некоторых белгородских выпускников поступление в вуз в 2023 году пройдет без ЕГЭ

Школьники из 284 образовательных учреждений приграничных муниципалитетов Белгородской области, которые обучались удаленно, могут поступать в вуз, как по результатам ЕГЭ, так и по вступительным экзаменам и собеседованию. На выбор абитуриентов сдавать необходимые экзамены можно как очно (в вузе), так и дистанционно. Главе региона Вячеславу Гладкову сегодня, 5 июня, сообщили об особенностях приемной кампании в 2023 году.

В нашем регионе вступительные испытания пройдут в вузах с 20 июня по 25 июля. Заявления будут принимать до 10 – 12 июля. Всего в текущем году из 11 класса в Белгородской области выпускается 5250 человек. Количество бюджетных мест в бакалавриате увеличено на 10% (с 3824 до 4197 мест), а на специалитете - на 7% (с 993 до 1069 мест).

В 2023 году отдельная квота предусмотрена для детей участников СВО. Конкурс для учащихся данной категории будет проходить только в рамках данной квоты вне зависимости от того, поступает ли такой абитуриент по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов. Для абитуриентов, в семье которых участник СВО погиб, получил ранение или заболевание, или был удостоен звания Героя РФ, либо был награжден тремя орденами мужества, предусмотрено поступление в вуз без ЕГЭ и вступительных испытаний.