В пунктах временного размещения Белгородской области начнут принимать медики

В пунктах временного размещения Белгородской области организуют работу медицинских бригад. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков 5 июня. Идею реализуют с помощью врачей центральных районных больниц, в том числе Шебекинской и поликлиник Белгорода. График приема специалистов разместят в каждом ПВР и на сайте министерства здравоохранения региона.

Кроме того, по просьбам жителей изменится график работы «Поездов здоровья». С 6 июня мобильный комплекс начнет работать в ПВР Новооскольского городского округа, а с 7 числа в пункте временного размещения в Яковлевском горокруге и ПВР Белгорода в общежитии НИУ БелГУ.

СПРАВКА:

«Поезд здоровья» - это мобильный комплекс, который оснащен флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабораторным кабинетом.

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