Вооруженные силы РФ нанесли артиллерийский удар по ДРГ ВСУ в белгородском селе Новая Таволжанка 4 июня 2023

Сегодня, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ РФ выявили попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил оперштаб нашего региона.

- По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел, - уточнили в Минобороне РФ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, российские войска вели бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа.