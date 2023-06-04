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НовостиПолитика4 июня 2023 17:08

Вооруженные силы РФ нанесли артиллерийский удар по ДРГ ВСУ в белгородском селе Новая Таволжанка 4 июня 2023

Противник рассеян и отошел
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ РФ выявили попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил оперштаб нашего региона.

- По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел, - уточнили в Минобороне РФ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, российские войска вели бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа.