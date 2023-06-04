В белгородской Новой Таволжанке идет бой с украинской ДРГ

Сегодня, 4 июня, российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Сейчас в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению.

Вячеслав Владимирович также прокомментировал обращение диверсантов, которые предложили ему встретиться для беседы по поводу пленных.

- Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 часов, МАПП Шебекино, гарантирую безопасность.

Напомним, что украинские боевики регулярно обстреливают Белгородчину. Например, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. При нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения.