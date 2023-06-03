В результате атаки ВСУ поврежден ФОК в Масловой Пристани Белгородской области 3 июня 2023

Сегодня, 3 июня, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты нашей области. Пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате обстрелов Грайворонского округа частично без света остаются села Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка. Аварийные бригады приступили к устранению последствий.

По словам Вячеслава Владимировича, в Масловой Пристани Шебекинского округа осколками снарядов повреждены стеклопакеты в трех частных жилых домах, в нескольких квартирах многоквартирного дома и в здании ФОКа. Подворовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 3 июня, двое жителей Белгородской области погибли и двое ранены после обстрела ВСУ. Тем временем, накануне, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.