При обстреле белгородского села Тишанки со стороны Украины повреждены три дома и ЛЭП 3 июня 2023

Сегодня, 3 июня, под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждены газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 3 июня, двое жителей Белгородской области погибли и двое ранены после обстрела ВСУ. Тем временем, накануне, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.