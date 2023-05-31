300 детей из приграничья Белгородской области вывезут в Воронеж

Власти начинают вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Первые 300 ребят из Шебекино отправились в детские лагеря Воронежа. Школьников решили вывезти в соседний регион из-за обстрелов, которым постоянно подвергается населенный пункт. Детей разместят в оздоровительном лагере «Ландыш» в Семилукском районе.

Как пояснили «Комсомолке» в департаменте образования Воронежской области, для школьников запланирована обширная культурная программа. Это и поездки в музеи, театры, а также экскурсии по региону и самой столице Черноземья.

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация в Шебекино ухудшается. В ночь на 31 мая город подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Четыре мирных жителя пострадали. Снаряды «Град» выбили окна, посекли фасады и крыши в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. 12 машин сгорели. Власти начинают вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.