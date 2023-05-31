В Белгороде открыли третий трудовой семестр студенческих отрядов

Бойцы педагогических отрядов отправятся работать в белгородский детский лагерь в Евпатории «Бригантина». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

За год белгородские студенческие отряды приросли в численности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сформированы 33 отряда по десяти направлениям. В текущем году рабочие путевки получат 1700 бойцов, а это на 200 больше, чем в 2022-м. По-прежнему пользуются спросом традиционные направления линейных студенческих отрядов: вожатые, проводники, строители, работники сервисного направления, сельского хозяйства.

Но есть и несколько новшеств. Впервые в регионе этим летом будет работать Всероссийский студенческий медицинский отряд из 50 бойцов со всей страны. Они будут помогать медикам Старооскольской окружной больницы Луки Крымского с 3 июля по 25 августа. Кроме работы младшим и средним медперсоналом участников отряда ждут экскурсии по выходным и молодежные досуговые события по вечерам.

Бойцы педагогических отрядов отправятся работать в белгородский детский лагерь в Евпатории «Бригантина». Претенденты прошли отбор, собеседование и тестирование, выдержали конкурс в два - три человека на место. Первые бойцы выдвигаются в Крым уже завтра, 1 июня. Не забывают и уже привычные детские лагеря: «Фортуна» в Крыму, «Звездочка-Юг» и «Жемчужина» в Краснодарском крае. Вместе с вожатыми туда поедут работать студенческие сервисные и спасательные отряды. Для отрядов проводников к привычным направлениям из Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга добавились Казань и Адлер. Из этих городов ребята будут ездить по маршрутам массовых летних пассажирских перевозок внутреннего туризма.