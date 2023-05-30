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НовостиОбщество30 мая 2023 14:05

В Белгороде коммунальщики устранили более сотни засоров канализации за неделю

Не стоит отправлять туда строительный мусор и остатки пищи
Анна ГРЕБЕНКИНА

Более сотни засоров устранили коммунальщики на сетях централизованной канализации Белгорода. Как рассказали в региональном министерстве ЖКХ, работы по очистке проводились ежедневно.

В основном причиной засоров становятся крупногабаритный и строительный мусор, предметы личной гигиены и домашнего обихода, а также остатки пищи. Специалисты напоминают, что забитая канализация может привести к изливу стоков не только из колодца на улице, но и в доме. Кроме того, засоры вызывают преждевременный износ трубопроводов и становятся причиной остановки насосов на станциях.

Внимательнее относитесь к тому, что вы отправляете в канализацию