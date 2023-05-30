Жителя Белгородской области осудили за избиение фельдшера

33-летнего жителя Прохоровки осудили за избиение фельдшера. Об этом сообщила прокуратура Белгородской области. По данным ведомства, около часа ночи 11 февраля сотрудники скорой прибыли по вызову в квартиру подсудимого, где констатировали смерть его отца.

Однако мужчину такое положение дел не устроило. И он стал требовать оказать помощь умершему родителю. После чего накинулся на медработника и избил его.

По итогам разбирательств суд приговорил ранее судимого жителя Прохоровки к трем месяцам ограничения свободы.