Над белгородской Поповкой сбили украинский беспилотник 27 мая 2023

Сегодня, 27 мая, в селе Поповка Краснояружского района сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале написал Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 27 мая, после обстрела Шебекино ВСУ одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Ее доставили в районную ЦРБ. Кроме того, сгорел автомобиль, повреждены многоквартирные дома и магазины.

Накануне, 26 мая, 17 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области обстреляли ВСУ. Ранения получили два человека.