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НовостиЗдоровье27 мая 2023 8:09

В Белгородской области возобновляют работу «Поезда здоровья»

На грядущей неделе они побывают в трех муниципалитетах
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 27 мая, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возобновлении работы полюбившихся местным жителям «Поездов здоровья».

- С понедельника после технического обслуживания начинают работу наши «Поезда здоровья» в Губкинском, Яковлевском, Ровеньском и Новооскольском районах и округах.

По словам Вячеслава Владимировича, с 29 мая по 2 июня «Поезда здоровья» по графику отправятся в Губкинский округ на Лебединский ГОК, в село Львовка Новооскольского и село Кривцово Яковлевского городских округов, а также в Ровеньский район в село Харьковское.