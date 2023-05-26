Белгородец Сергей Дубровский выиграл командный чемпионат России по легкой атлетике

Сергей Дубровский. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участвовали около 500 спортсменов из России и Белоруссии. Соревнования проходили на стадионе имени Славы Метревели ФГБУ «Юг Спорт» и спортивном комплексе «Юность». Белгородский спортсмен Сергей Дубровский стал победителем на дистанции 1 500 метров. Его результат - 3 минуты 42 секунды. Тренирует Дубровского Владимир Бычков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка Елизавета Каменец стала призеркой чемпионата России по легкой атлетике. Наша землячка заняла третье место в семиборье.