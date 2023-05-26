1 236 выпускников Белгородской области сдают ЕГЭ 26 мая 2023

Фото из телеграм-канала правительства региона.

ЕГЭ по химии сдают 748 выпускников текущего года. На экзамен по литературе зарегистрировалось 413 человек, на ЕГЭ по географии – 75. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе – 32, по химии – 36. Свои результаты ребята узнают не позднее 13 июня.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, определились дополнительные даты проведения ЕГЭ для Белгородской области. Совместный приказ утвердили Минпросвещения России и Рособрнадзор.