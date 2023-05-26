В Белгородской области работает «горячая линия» по вопросам, связанным с прохождением воинской службы

30 операторов ежедневно готовы ответить на вопросы о льготах и выплатах мобилизованным, помочь с поиском родственника-военнослужащего, если с ним потеряна связь, записать на приём к военному комиссару области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона.

С начала года было проведено более трёх тысяч консультаций. Треть всех обращений связана с вопросами службы по контракту и добровольной мобилизацией – какие документы нужны, сроки их подачи. Также люди часто интересуются мерами поддержки. Если оператор не может сразу ответить на поставленный вопрос, он передаст его специалисту в соответствующее ведомство. Приём проводится с 8:00 до 20:00. В остальное время вызовы принимает робот София.