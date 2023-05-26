450 тысяч рублей забрал липецкий аферист у белгородских пенсионеров

Часть суммы курьер оставил себе в качестве оплаты, остальное перевел работодателям. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Валуйскому городскому округу задержали подозреваемого в серийном мошенничестве. Им оказался 22-летний житель Липецка. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. По предварительным данным, он выполнял роль курьера, забирающего у пенсионеров деньги. От действий злоумышленника пострадали две женщины 82-х и 86-ти лет и 87-летний мужчина. Все они обратились с заявлениями в полицию 20 апреля.

Преступники звонили пожилым валуйчанам под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщали о якобы ставших виновниками ДТП родственниках. Для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела аферисты требовали передать определенную сумму. В общей сложности пенсионеры отдали приехавшему за деньгами жителю Липецкой области 450 тысяч рублей. Часть суммы он оставил себе в качестве оплаты, остальное перевел работодателям. В соответствии с ч.2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.