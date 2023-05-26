Грайворонский горокруг Белгородской области обстреливают ВСУ 26 мая 2023

Сегодня, 26 мая, с 6:30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

- В Грайвороне в четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

По словам Вячеслава Владимировича, в Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК, а также есть повреждение ограждения магазина и ближайших построек. Подомовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 25 мая, ВСУ обстреляли Новую Таволжанку.