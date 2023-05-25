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НовостиПроисшествия25 мая 2023 20:53

В Белгородском районе с бесплотника сброшено взрывное устройство

В результате атаки повреждено административное здание
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородском районе с бесплотника сброшено взрывное устройство.

В Белгородском районе с бесплотника сброшено взрывное устройство.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Поздно вечером 25 мая ВСУ с беспилотного летательного аппарата атаковали Белгородский район. На административное здание было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия.