В Белгородском районе с бесплотника сброшено взрывное устройство. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Поздно вечером 25 мая ВСУ с беспилотного летательного аппарата атаковали Белгородский район. На административное здание было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия.