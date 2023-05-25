ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вечером 25 мая под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 2 частных домовладения: посечен забор и выбиты окна. В светлое время суток подворовой обход продолжим, - написал глава региона в телеграм-канале.