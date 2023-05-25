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НовостиЗвезды25 мая 2023 14:14

Белгородцев и гостей региона приглашают посетить усадьбу Юсуповых

Экспозиция «Ракитянский район – вотчина князей Юсуповых» работает на постоянной основе работает
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцев и гостей региона приглашают посетить усадьбу Юсуповых .

Белгородцев и гостей региона приглашают посетить усадьбу Юсуповых .

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жителей и гостей Белгородской области предлагают посетить музей-усадьбу князей Юсуповых. Здесь туристы смогут узнать, как жили князья в XIX веке, чем занимались и как в целом выстраивалась экономика в их слободе.

Род Юсуповых проводил достаточно много времени на территории своего поместья. Эти государственные деятели не только навсегда вписали себя в историю нашего государства, но и оставили важный след в социально-экономическом укладе жизни населения Ракитянского края.

Музей работает ежедневно, с графиком легко ознакомиться на портале «Культурный регион». Билеты можно приобрести с помощью Пушкинской карты.