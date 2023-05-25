Белгородским владельцам списанного оружия напоминают об изменениях в законодательстве

В Белгородской области Росгвардия напоминает владельцам списанного оружия об изменении законодательства. В соответствии с нововведениями в ФЗ «Об оружии» собственники списанного оружия обязаны в двухнедельный срок со дня его приобретения уведомить Росгвардию для его регистрации, а лица, продавшие или подарившие списанное оружие, – уведомить подразделение Росгвардии по месту учета оружия о его продаже или дарении.

Кроме того, граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до 29 июня 2022 года, обязаны об этом проинформировать сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в течение года, то есть до 29 июня 2023 года. Хранение списанного оружия без такого уведомления запрещено.

Уведомление о приобретении (продаже, дарении) оружия подается собственником по месту своего жительства, либо по месту нахождения юрлица, а владелец, продавший или подаривший – по месту учета оружия, путем личного присутствия.

Сейчас также можно подать уведомление о постановке на учет указанного онлайн на портале Госуслуг.

Подробнее о порядке оборота списанного оружия можно узнать в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области по телефонам: 8(4722)35-26-99; 8(4722)33-45-46.