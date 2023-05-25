Белгородские полицейские задержали подозреваемого в незаконном выращивании конопли.

В полицию Корочанского района поступило сообщение о том, что в поле возле одного из сел находится подозрительный мужчина. На месте происшествия оперативники задержали жителя Белгорода 1983 года рождения, а также обнаружили среди заросшего травой участка местности кусты конопли со следами культивирования.

Правоохранители изъяли 23 куста запрещенного растения и отправили на исследование, а белгородца доставили в отдел для разбирательства.

По предварительным данным, подозреваемый в начале мая приезжал в Корочанский район к своему приятелю и присмотрел в поле участок, подходящий, по его мнению, для выращивания конопли. Белгородец вырастил рассаду дома, а позже высадил ее на импровизированный огород, периодически приезжал ухаживать.

В отношении возбуждено уголовное дело. Белгородцу грозит до двух лет лишения своды.