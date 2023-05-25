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НовостиПроисшествия25 мая 2023 12:42

Губернатор сообщил, что специалисты приступили к ликвидации боеприпаса в Белгородской области

Жителей ближайших улиц временно вывозят на безопасное расстояние
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор сообщил, что специалисты приступили к ликвидации боеприпаса в Белгородской области.

Губернатор сообщил, что специалисты приступили к ликвидации боеприпаса в Белгородской области.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Взрывотехники приступили к ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Яковлевском районе Белгородской области. Об этом в соцсети сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жителей временно вывозят на безопасное расстояние.

-Вчера в поле рядом с хутором Калинин была найдена воронка с неразорвавшимся взрывоопасным предметом. Место оцепили. Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Министерства обороны приступит к ликвидации боеприпаса, - написал глава региона в телеграм-канале.