Губернатор сообщил, что специалисты приступили к ликвидации боеприпаса в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Взрывотехники приступили к ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Яковлевском районе Белгородской области. Об этом в соцсети сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жителей временно вывозят на безопасное расстояние.

-Вчера в поле рядом с хутором Калинин была найдена воронка с неразорвавшимся взрывоопасным предметом. Место оцепили. Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Министерства обороны приступит к ликвидации боеприпаса, - написал глава региона в телеграм-канале.