В Белгороде к 15 июня завершат ремонт на улице Губкина

Ремонт дороги в Белгороде завершат к 15 июня. фото: @beladm31.

Ремонт улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина идет полным ходом. Специалисты отмечают, что работы идут по графику и полностью будут завершены уже к 15 июня.

Протяженность участка - 1,45 км. Ремонт дороги в последний раз здесь проводили в 2014 году. За девять лет на участке образовалось большое количество ям, колейность, возникла необходимость повысить безопасность дорожного движения из-за возросшего трафика транспорта.

К примеру, в рамках ремонта на выезде из военкомата обустроили левоповоротную полосу и установили светофор. Привели в нормативное состояние автобусную остановку. Теперь глубина парковочного кармана позволит автобусам подъезжать вплотную к бордюрам.

Движение на пересечении улиц Губкина и Королева стало более безопасным. На участке организовали островок безопасности и один направляющий островок со стороны ул. Королёва. Обустроили новую автобусную остановку, модернизировали светофор.

Объем финансирования ремонта составил 100 млн 772 тыс. рублей.