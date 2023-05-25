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НовостиОбщество25 мая 2023 11:24

Белгородские фермеры участвуют в первой Всероссийской ярмарке органической продукции

Больше 50 российских производителей представили свою продукцию в северной столице
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские фермеры участвуют в первой Всероссийской ярмарке органической продукции.

Белгородские фермеры участвуют в первой Всероссийской ярмарке органической продукции.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге стартовали X Невский международный экологический конгресс в Таврическом дворце и Первая Всероссийская ярмарка органической продукции на Манежной площади.

В этом году главная тема Конгресса – «Экология: право, а не привилегия».

Среди участников Конгресс и ярмарки делегация Белгородской области. В составе группы министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко, руководитель «Инновационно-консультационного центра АПК» Денис Киреев и фермеры, занимающиеся производством органической продукции.

На органической ярмарке от Белгородской области представлена продукция ООО «Городище-хлеб», ИП КФХ Костюков С.Н., ООО «Белгородские яблоки», СППК «Новая Заря», ИП КФХ Грицина В.Г., ИП КФХ Иванов А.Ю.

Продукцию белгородских фермеров уже оценили федеральные эксперты, в числе которых – первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, руководитель Российской системы качества Максим Протасов и заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.