Ученые белгородского университета предложили йогурт с тонизирующим эффектом.

Команда ученых института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» под руководством доцента кафедры технологии продуктов питания, кандидата технических наук, доцента Нины Мячиковой предложила новое решение для области молочной промышленности. Исследователи запатентовали способ получения йогурта с содержанием наноструктурированного сухого экстракта полыни.

Достоинство добавки состоит в достаточной распространенности полыни, которая является исходным сырьем для растительного наполнителя получаемого йогурта.

- Гликозиды полыни – эфирные вещества с выраженным физиологическим воздействием. Они тонизируют почки, сосуды и мышцы, влияют на выделение ферментов, отвечают за окисление и синтез органических кислот, – так объяснила Нина Мячикова функциональную ценность применяемой добавки.

Новый запатентованный способ расширяет арсенал способов получения кисломолочных продуктов функционального назначения. Белгородские ученые ранее уже разработали линейки таких продуктов с различными биологически ценными добавками: наноструктурированными сухими экстрактами крапивы, прополиса, гуараны, босвеллии, алоэ и бадана.