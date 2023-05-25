Следком России расследует недавние обстрелы территории Белгородской области

фото: сайт СУ СК РФ

Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов нескольких сел Белгородской области. Речь идет о населенных пунктах в Шебекинском и Грайворонском горокругах.

Как сообщается в пресс-службе СК РФ, специалисты будут устанавливать виновных лиц, совершивших обстрелы шебекинского села Терезовка, в результате которых пострадал один человек, а также погранперехода в Козинке, где контузию получила пожилая женщина.

Помимо этого, следствие установит все обстоятельства обстрела Новой Таволжанки: над частным домом с беспилотника сбросили взрывное устройство, которое не сдетонировало.

Как сообщалось ранее, по факту прорыва в Грайворонский горокруг украинской ДРГ Следком РФ возбудил уголовные дела по шести статьям. В результате действий диверсантов ранения получили 12 мирных жителей, один погиб.