Губернатор Гладков рассказал о сложностях борьбы с дронами в Белгородской области

Один из беспилотников сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В последние дни атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область участились. Жители региона сообщают об атаках в 112, но реакция спасателей их не устраивает. Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию в ходе вечернего прямого эфира.

Глава региона пояснил, что звонить в 112 при виде БПЛА нужно в любом случае. Он отметил, что в регионе защита работает, но слишком большой объем атак. Поэтому иногда и случаются неприятные ситуации.

- Просто сачком сбить беспилотник невозможно, около каждого дома поставить оборудование — тоже. Система достаточно сложная. Защита Белгородской области есть и работает. К сожалению, угроза тоже очень большая, - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что 23 мая был отработан большой объем по беспилотникам. И хотя специалисты не допустили того, чтобы «нам навредили», определенный ущерб был.