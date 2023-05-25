Губернатор сообщил о состоянии раненных во время захода ДРГ белгородцев

Двое пострадавших переведены в стационар. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В утреннем обращении глава региона Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших мирных жителях, которые получили ранения во время захода диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа.

- Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжелом состоянии. Врачи делают все необходимое для того, чтобы спасти жизнь и здоровье. Надеюсь, что все будет хорошо, - сказал губернатор Белгородской области.

Гладков также сообщил, что вчера, 24 мая, во время обстрела в селе Козинка пострадала пожилая женщина. От взрывной волны она получила сотрясение головного мозга.

- Находится в больнице под наблюдением врачей. Конечно, старый человек, пожилой. Очень много переживаний выпало на ее долю. Будем стараться сделать все необходимые усилия для того, чтобы помочь ей справиться с этой бедой, - отметил Гладков.