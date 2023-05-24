В белгородском Губкине установили рекорд России за самую длинную эстафету рукопожатий

Фото со страницы reestrrekordov.ru.

20 мая в белгородском Губкине был установлен рекорд России. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. Участники собрались на пешеходных надводных дорожках вокруг городского пруда. Среди них были воспитатели и воспитанники детских садов, учителя и учащиеся школ, студенты и преподаватели средне-специальных и высших учебных заведений, а также представители различных сфер, включая культуру, социальную политику, образование, молодежную политику и спорт. Трудовые коллективы градообразующих предприятий также присоединились к установлению этого рекорда.

Жители и гости города выстроились вдоль 1250-метровой береговой линии городского пруда, и их количество достигло впечатляющей цифры в 2242 человека. Рекорд был зафиксирован с помощью счетчиков, видео- и фотофиксации, что придает ему официальный статус и эксклюзивность. Результаты рекорда были официально подтверждены и зарегистрированы в Реестре рекордов России.