+25 градусов и дожди ожидаются в Белгородской области 25 мая 2023

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, в отдельных районах туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью переменных направлений 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем от +20 до +25 градусов. В Белгороде ночью 13-15 градусов выше ноля, днем от +21 до +23 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.