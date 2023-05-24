Белгородский пенсионер отдал мошенникам почти 230 тысяч рублей

Для пресечения подозрительных транзакций аферисты убедили потерпевшего перевести сбережения на якобы безопасный счет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратился 66-летний житель региона. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников собственной безопасности банка и правоохранительных органов. Они сообщили мужчине о якобы зафиксированных попытках хищения денег со счета. Для пресечения подозрительных транзакций аферисты убедили потерпевшего перевести сбережения на якобы безопасный счет. Поверив злоумышленникам, белгородец перечислил им около 230 тысяч рублей.

Полицейские призывают жителей Белгородской области ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они не представились: сотрудниками банка или правоохранительных органов. При поступлении таких звонков прервите разговор. Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк. Помните, что с помощью программы подмены номеров злоумышленники могут имитировать звонки из официальных учреждений.