Белгородца, изуродовавшего лицо оппонента стеклянной бутылкой, отправили в колонию

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

18-летний житель Белгородской области признан виновным по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

27 ноября 2021 года тогда еще несовершеннолетний подсудимый находился в одном из домов села Долгое вместе со своими знакомыми. Между злоумышленником и одним из находящихся в компании парней произошел конфликт, в ходе которого юноша стеклянной бутылкой нанес 19-летнему потерпевшему удар по голове и глубокую резаную рану лица, вызвавшую неизгладимое обезображивание. В итоге его приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.