В Чернянке Белгородской области пройдет капитально отремонтируют два многоквартирных дома в 2023 году

Качество жилья улучшится для более 120 собственников жилых помещений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Так, в двухэтажном кирпичном доме №3 по улице Магистральной 1976 года постройки проживает 46 человек. Здесь старую крышу заменят на мягкую рулонную кровлю с организованным внутренним водоотводом. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В трехэтажном здании №16 по улице Строительной, построенном в 1986 году, специалистами будет проведено переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую. Качество жилья улучшится для более 120 собственников жилых помещений.

Завершить работы планируют уже в августе, сдать объекты - в сентябре. После этого будут проведены общественные приемки, на которых собственники жилых помещений смогут принять работу либо указать на недочеты, которые подрядная организация должна будет исправить в установленный договором срок.