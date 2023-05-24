Пьяная белгородка на «Тойоте» вылетела в кювет

Полицейские выяснили, что автоледи не имеет водительских прав. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 23 мая, в 18:30 на 15 км автодороги «Валуйки – Пристень - Борки» 51-летняя женщина - водитель автомобиля «Тойота Виста» - в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и совершила съехала в кювет. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В результате ДТП водитель пострадала.

Полицейские выяснили, что автоледи не имеет водительских прав. В соответствии с ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) ей грозит арест на срок от десяти до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.