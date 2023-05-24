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НовостиСпорт24 мая 2023 8:56

Белгородцы выиграли общекомандный зачет на «V Открытых Евразийских Играх боевых искусств»

Соревнования прошли в Уфе
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП Белгородской области.

Фото ЦСП Белгородской области.

Игры были посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В состязаниях участвовали свыше 4 000 спортсменов из более чем 50 регионов России и 23 стран мира. Белгородцы заняли семь первых мест, заняв итоговое первое место в общекомандном зачете. Победителями стали Александра Тен, Юрий Зубарев, Вадим Иванов и Руслан Кисленко. Помимо этого, Александра Тен стала абсолютной чемпионкой соревнований по айкидо, завоевав три золотые награды. Тренируют спортсменов Олег Бекетов и Татьяна Кравченко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы завоевали 14 медалей на всероссийских соревнованиях по айкидо.