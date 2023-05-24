18 белгородских экскурсоводов и гидов-переводчиков внесли в федеральный реестр

С 1 июля аттестация станет обязательной, без нее экскурсоводы не смогут законно осуществлять свою деятельность. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Реестр наполняется по итогам аттестации экскурсоводов, которые проходят во всех регионах страны. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

С 1 июля аттестация станет обязательной, без нее экскурсоводы не смогут законно осуществлять свою деятельность. Чтобы попасть в реестр и получить нагрудный значок, белгородским экскурсоводам необходимо пройти аттестацию, организованную региональным управлением по туризму. Ближайшее заседание аттестационной комиссии состоится 31 мая, подать заявку можно до 16 мая.

Ознакомиться с порядком подачи заявки и перечнем документов можно на официальном сайте управления по туризму Белгородской области.