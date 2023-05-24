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НовостиОбщество24 мая 2023 7:01

В Белгородской области на пригородном маршруте № 134 «Энергомаш – с. Старая Нелидовка» начнет работу система оплаты проезда вход/выход с 25 мая 2023

Теперь нужно будет прикладывать банковскую карту к валидатору дважды
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

При первом прикладывании на выходе на экране появляется надпись «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

В настоящее время система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 147, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

С расписанием, схемами движения маршрутов и остановками общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», а также на интерактивной карте.