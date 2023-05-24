В Белгородской области на пригородном маршруте № 134 «Энергомаш – с. Старая Нелидовка» начнет работу система оплаты проезда вход/выход с 25 мая 2023

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: Алексей СЕРГУНИН

При первом прикладывании на выходе на экране появляется надпись «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

В настоящее время система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 147, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

С расписанием, схемами движения маршрутов и остановками общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», а также на интерактивной карте.