Белгородец ограбил бывшую сожительницу

Злоумышленник потребовал у бывшей возлюбленной деньги. Услышав отказ, он забрал телевизор. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгороду по горячим следам раскрыли грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Предварительно установлено, что 32-летний мужчина имевшимся у него ключом открыл дверь квартиры бывшей сожительницы и потребовал у неё деньги. Услышав отказ, подозреваемый забрал телевизор. Когда хозяйка попыталась остановить злоумышленника, он сорвал с неё цепочку, а после выхватил из рук золотой кулон и пошел домой.

Чужое имущество стоимостью около 52 тысяч рублей белгородец собирался продать, о чем сообщил своему отцу, но прежде решил выспаться. Разбудили подозреваемого сотрудники полиции. В соответствии с п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.