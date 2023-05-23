Вячеслав Гладков опроверг информацию об упавшем вертолете в Белгородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время вечернего прямого эфира в соцсети 23 мая губернатора Вячеслав Гладкова спросили, почему власти замалчивают о том, что в Прохоровском районе в Белгородской области упал вертолет. Глава региона ответил кратко – вертолет на падал.

- Вертолет в Прохоровском районе не падал, - заявил глава региона.

Напомним, в понедельник 22 мая в телеграм-каналах на фоне новостей о вторжении ДРГ на территорию Белгородской области появилась информация и о якобы упавшем в Прохоровском районе вертолете Ми-8.