Временно отселенные жители Грайворонского округа принимают в 7 районах Белгородской области

На территории региона развернуты 57 ПВР. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Власти Белгородской области сообщают, что пункты временного размещения развернуты в семи муниципалитетах региона: Губкинский, Старооскольский, Яковлевский городские округа, Ивнянский, Корочанский, Прохоровский, Ракитянский районы.

На территории региона развернуты 57 ПВР. Они максимально готовы принять 9 389 человек. В настоящее время в пункты временного размещения поселены 378 жителей Грайворонского городского округа.

По вопросам размещения в ПВР можно обратиться к главам сельских поселений, по номеру «112» и по следующим телефонам в муниципалитетах:

(47241) 5-10-24 – Губкинский городской округ

(4725) 44-27-09 – Старооскольский городской округ

(47242) 2-18-78, 2-30-82 – Прохоровский район

(47231) 5-50-62 – Корочанский район

(47245) 5-56-15 – Ракитянский район

(47243) 5-56-86 – Ивнянский район

(47244) 5-08-94 – Яковлевский городской округ

Отметим, в нескольких муниципалитетах волонтеры помогают в ПВР, где разместили жителей Грайворонского горокруга. Добровольцы раздают воду, продукты и вещи первой необходимости.

Отдельное внимание малышам. Волонтеры играют с ними в развивающие игры, рисуют, стараются отвлечь от переживаний. А для тех, кто постарше, студенческий корпус спасателей проводит мастер-классы по оказанию первой помощи.