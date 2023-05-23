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НовостиПроисшествия23 мая 2023 15:31

Белгородский губернатор: «От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка»

Жена погибшего сейчас находится в больнице с ранениями
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Один человек погиб в результате атаки Белгородской области.

Один человек погиб в результате атаки Белгородской области.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем жителе села Козинка Грайвороского городского округа.

- Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким, - написал глава региона в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков добавил, что супруга погибшего жителя Козинки сейчас находится с ранениями в больнице Белгорода. Женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона пообещал навестить пострадавшую в ближайшее время.