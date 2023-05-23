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НовостиПроисшествия23 мая 2023 13:03

Белгородец избил соседа из-за гуляющей без намордника собаки

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец избил соседа из-за гуляющей без намордника собаки.

Белгородец избил соседа из-за гуляющей без намордника собаки.

Фото: "КП" Архив

В полицию Белгородского района поступило сообщение из медучреждения о пострадавшем с травмами криминального происхождения. Выяснилось, что 54-летний местный житель пострадал во время конфликта с соседом.

По предварительным данным, потерпевший сделал замечание 49-летнему оппоненту по поводу гуляющей без намордника собаки. В результате злоумышленник ударил соседа кулаком в лицо, а когда тот упал, несколько раз пнул его ногой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.