Белгородец избил соседа из-за гуляющей без намордника собаки. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгородского района поступило сообщение из медучреждения о пострадавшем с травмами криминального происхождения. Выяснилось, что 54-летний местный житель пострадал во время конфликта с соседом.

По предварительным данным, потерпевший сделал замечание 49-летнему оппоненту по поводу гуляющей без намордника собаки. В результате злоумышленник ударил соседа кулаком в лицо, а когда тот упал, несколько раз пнул его ногой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.