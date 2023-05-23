Появилась информация о 13-й пострадавшей в ходе атаки Белгородской области 22 мая

У пострадавшей осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Грайворонского городского округа вывезли еще одну раненую. Это жительница села Козинка. Ее доставили во вторую горбольницу Белгорода

У пострадавшей осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Белгородке оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

- Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотово и Козинки. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети, - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.